Dilma tira uma semana de férias

Como antecipou o Estado no mês passado, ela foi orientada pelos médicos a descansar por uma semana. Em entrevistas, disse que terminou a radioterapia para combater o câncer linfático.

Dilma recebeu sugestão do próprio Lula para sair do "bombardeio" da oposição. O governo quer reforçar a blindagem à ministra, candidata à sucessão, que foi acusada pela ex-secretária da Receita Federal Lina Vieira de tentar apressar as investigações de negócios da família Sarney.

Lula ainda entende que a ministra, responsável pela coordenação do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), ficou "assoberbada" de trabalho.