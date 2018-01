Dilma teve reunião com Fidel Castro A presidente Dilma Rousseff se reuniu na noite desta segunda-feira, 27, com o líder cubano Fidel Castro. O encontro foi mantido em segredo até mesmo para alguns integrantes da comitiva brasileira. O único que acompanhou Dilma na reunião com Fidel foi o ministro de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Fernando Pimentel.