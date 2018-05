Dilma teria recebido contrato de Pasadena 15 dias antes Os membros do Conselho de Administração da Petrobras receberam, com 15 dias de antecedência, a cópia da proposta de contrato para a compra de metade da refinaria de Pasadena, no Texas (EUA), da trading belga Astra Oil, segundo afirmou nesta quarta-feira, 2, o advogado do ex-diretor da Área Internacional da Petrobras, Nestor Cerveró, Edson Ribeiro. A operação de compra foi aprovada pelo conselho em fevereiro de 2006, quando o órgão era presidido por Dilma Rousseff.