Dilma terá mesmo coordenador de programa de Lula

Reunida ontem em Brasília, a Executiva Nacional do PT decidiu escalar novamente Garcia para a missão. Ele vai chefiar o grupo que terá quatro meses para preparar as diretrizes da plataforma de Dilma. O texto passará pelo crivo do congresso do PT, em fevereiro, quando a candidatura da ministra será oficialmente lançada.

Enquanto estiver na presidência do PT, o deputado Ricardo Berzoini (SP) vai comandar o Grupo de Trabalho Eleitoral, que já começa a negociar as alianças para a campanha de 2010. A eleição que renovará o comando do PT será em novembro, mas o novo presidente do partido só tomará posse em fevereiro. Até agora, o mais cotado para a cadeira de Berzoini é o ex-presidente da BR Distribuidora José Eduardo Dutra.

Na prática, porém, o coordenador político da campanha de Dilma será escolhido por Lula. Nos bastidores, o ex-ministro José Dirceu tem procurado ajudar a ministra a costurar alianças com o PMDB, mas há problemas nos Estados. Lula e Dirceu avaliam que o vice na chapa de Dilma deve ser do PMDB de São Paulo ou de Minas.

A transferência de domicílio eleitoral do deputado Ciro Gomes (PSB-CE) do Ceará para São Paulo, anunciada ontem, também foi assunto da reunião da Executiva do PT. A decisão de Ciro de transferir o título divide o partido, que não sabe até agora se ele será candidato ao governo de São Paulo ou à Presidência. A exemplo de Lula, Berzoini quer que o deputado concorra à sucessão do governador José Serra (PSDB), com o apoio do PT. Na seção paulista do PT, porém, muitos torcem o nariz para ele. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.