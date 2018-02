Dilma terá encontro com Obama nos EUA

O formato desse segundo encontro entre Dilma e Obama deverá ser o mesmo da reunião, em Washington, ocorrida em dezembro de 2002, quando o então presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, encontrou-se com George W. Bush. Como a visitante ainda não é uma chefe de Estado, a reunião tenderá a ocorrer no gabinete do conselheiro de Segurança Nacional, Tom Donilon. Obama somente receberá Dilma no Salão Oval em uma futura visita, depois de empossada como presidente da República.

Conforme as informações da equipe de Dilma, a presidente eleita pretende convidar Obama a visitar o Brasil em 2011. Nos dois encontros, eles deverão tratar da crise cambial, projetos para o desenvolvimento sustentável, a possibilidade de o Brasil vir a se tornar grande produtor de petróleo - e fornecedor para mercados como o dos Estados Unidos -, a necessidade de fortalecer o comércio bilateral e uma agenda comum para a América do Sul e Central e para o Caribe. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.