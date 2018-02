Dilma terá 48 horas para promulgar novo texto sobre royalties Para que a nova fórmula de divisão dos royalties do petróleo passe a valer oficialmente, a Constituição determina que a presidente Dilma Rousseff precisa promulgar as mudanças no texto da lei que foram feitas pelo Congresso na madrugada desta quinta-feira, o que deve ocorrer 48 horas depois que ela for notificada da queda do seu veto.