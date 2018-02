Dilma tenta agradar plateias distintas

No primeiro compromisso, que contou com a presença da governadora Yeda Crusius (PSDB), Dilma foi recebida por empresários durante a posse da direção da Federação das Associações Comerciais e de Serviços do Rio Grande do Sul (Federasul), no clube Leopoldina Juvenil, o mais tradicional de Porto Alegre. Aos empresários, a ex-ministra exaltou as conquistas econômicas do governo Lula, salientando a distribuição de renda e a inclusão social.

Em seguida, Dilma participou do lançamento de um comitê suprapartidário, que contou com a presença de aliados, líderes, do ex-ministro Tarso Genro e do presidente nacional do PT, José Eduardo Dutra. Para as centenas de pessoas presentes no encontro, que ocorreu no clube Farrapos, recanto bem mais popular que o do primeiro encontro, Dilma fez um discurso que rememorou os tempos de militância e o início da vida pública, em Porto Alegre.