Dilma tem tudo para ser reeleita, afirma presidente nacional do PT

BRASÍLIA - Após a cerimônia de lançamento de ampliação do programa 'Brasil Sem Miséria', o presidente do PT, Rui Falcão disse nesta terça-feira, 19, que "tem convicção" de que a presidente Dilma Rousseff "tem tudo para ser reeleita" e minimizou as possíveis candidaturas do governador de Pernambuco, Eduardo Campos e da ex-senadora Marina Silva.

"O governo não tem pedras no caminho", afirmou ele, depois de confirmar que Dilma estará presente na festa de 10 anos de governo do PT, em São Paulo, nesta quarta-feira, mas que o evento não será para lançar candidaturas e nem falar em eleição.

"Ela é o nosso nome e será homologada no devido momento, no encontro do partido convocado para este fim", prosseguiu Falcão.

Ao se referir a Eduardo Campos , o presidente do PT disse que ele e o PSB são aliados, participam do governo e têm ajudado o país mudar nesses últimos 10 anos. "E nós esperamos que continue assim", emendou. Sobre a ex-senadora Marina Silva, Rui Falcão lembrou que ela acaba de lançar um novo partido e estamos aguardando essas iniciativas.

Indagado se os dois eram pedras no caminho de Dilma, Falcão disse que não e citou que "o governo tem um amplo apoio na sociedade e isso é atestado pelo amplo apoio à presidenta Dilma, com grande aceitação que ela tem".

Falcão disse "estar convencido" da reeleição da presidente Dilma, embora ressalve que "não há vitória eleitoral antecipada nem derrota eleitoral antecipada". E justificou: "pelo que ela vem fazendo, pela base aliada que vamos contar na eleição, pela aceitação dela, pela força do PT, nós temos a convicção de que ela tem tudo para ser reeleita".

O presidente do PT negou que o aniversário de dez anos do partido no governo possa servir para que se faça um desagravo aos petistas condenados pelo STF, no processo do Mensalão. Ele assegurou que os mensaleiros não estarão no palco, onde estarão a presidente Dilma e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Questionado se o legado PT será o tom do encontro em São Paulo e das aparições Dilma, Rui Falcão respondeu: "é todo o direito nosso, como um dos partidos que tem a presidenta da República e teve o presidente da República colocar publicamente o que são as nossas realizações. Acho que é um processo natural e vamos continuar fazendo isso", declarou ele.