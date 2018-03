Dilma tem telefone criptografado, diz Bernardo Por segurança, há uma rede de telefones criptografados instalada na Esplanada dos Ministérios. Por eles, a presidente Dilma Rousseff pode se comunicar com seus principais auxiliares. Porém, o aparelho fica às moscas. "De vez em quando, liga um técnico para saber se o telefone está funcionando direito", contou o ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, em reunião no Senado. "Mas a presidenta mesmo nunca me ligou nele; ela liga do celular dela para o meu."