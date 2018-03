Dilma tem a maior aprovação desde o início do mandato

O desempenho da presidente Dilma Rousseff é considerado ótimo ou bom por 64% dos brasileiros. Em janeiro, quando completou um ano de governo, esse número era 59%. A parcela de eleitores que considera o governo regular caiu de 33%, em janeiro, para 29% em abril.

Os dados são de pesquisa Datafolha divulgada pelo jornal Folha de S. Paulo neste domingo (22). Foram entrevistadas 2.588 pessoas em 161 municípios nos dias 18 e 19 de abril. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para cima ou para baixo.

Dilma tem a maior aprovação em um ano e três meses de mandato em comparação com os dois últimos presidentes. Lula era bem avaliado por 55% da população no segundo mandato e por 38% no primeiro. Já o desempenho de Fernando Henrique Cardoso era aprovado por 18% dos brasileiros no segundo mandato.

Para 57% da população, o governo Dilma é igual ao de Lula, enquanto 21% avalia que Dilma é pior que seu antecessor, 20% considera o atual governo melhor e 2% não sabe responder.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

2014. Lula é o candidato petista favorito para concorrer à Presidência em 2014, escolha de 57% dos pesquisados. Dilma aparece com 32% da preferência. Um candidato do PT diferente na próxima corrida presidencial é a opção de 6% dos pesquisados e 5% não souberam responder.

Considerando um suposto segundo turno das eleições presidenciais na atualidade - repetindo o pleito de 2010 - Dilma seria escolhida por 69% do eleitorado e Serra por 21%. Outros 6% não votariam em nenhum dos dois e 4% estariam indecisos.

Parte dos eleitores (26%) que dizem ter votado em Serra em 2010 mudariam o voto para Dilma hoje e 8% fariam o contrário.

Para lembrar, em 2010 a petista Dilma venceu o segundo turno com 56,05% dos votos válidos e o tucano Serra ficou com 43,95% da escolha.

Economia. A pesquisa Datafolha também revelou que 49% dos brasileiros acreditam que a situação econômica do País vai melhorar. Já a porcentagem da população que avalia que a economia vai piorar se manteve estável, com 13% na pesquisa de abril e janeiro; 34% acredita que o quadro ficará como estável (37% em janeiro) e 5% não sabe responder (4% em janeiro).

O otimismo dos brasileiros aparece em outros dados. Menos pessoas têm a expectativa de aumento da inflação em abril (41%) do que em janeiro deste ano (46%). Já 37% acredita que a inflação vai ficar como está (dado de abril) contra 35% em janeiro. Outros 15% avaliam que o índice vai diminuir (14% em janeiro) e 6% não sabe responder (5% em janeiro).

A pesquisa foi realizada em 18 e 19 de abril, depois que os bancos públicos e alguns privados anunciaram redução das taxas de juros seguindo a pressão do governo.