Dilma tem 25% em pesquisa espontânea, diz CNI/Ibope A pesquisa CNI/Ibope divulgada há pouco revelou que, numa sondagem espontânea, a presidente Dilma Rousseff registra 25% das intenções de voto. Os pré-candidatos do PSDB, Aécio Neves, e do PSB, Eduardo Campos, contam, respectivamente, com 11% e 4%.