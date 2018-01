Dilma telefona para parabenizar Renan Calheiros por vitória no Senado

BRASÍLIA - Assim que desembarcou de Brasília, pouco depois das 17 horas, regressando de uma viagem a Belém do Pará, a presidente Dilma Rousseff telefonou para o novo presidente do Senado, Renan Calheiros, eleito na tarde desta sexta-feira, 1, para dois anos de mandato. Dilma o parabenizou e desejou sucesso à frente do comando do Congresso.

Antes de Dilma, o vice-presidente Michel Temer conversou com Renan também para parabenizá-lo. Temer elogiou o discurso do senador, considerado "positivo" por ele, já que repassava uma mensagem de claro objetivo de pacificar o Congresso. De acordo com Temer, o discurso de Renan Calheiros mostrava que ele está "olhando para a frente" , revelando que "não guardou mágoas" e que estava preocupado "apenas em superar as divergências".