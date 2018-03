Dilma sugere a Lula agenda de compromissos mais leve

Dilma disse ter conversado com Lula hoje por telefone e contou que ele está muito bem. "Ele vai fazer um check-up, que não faz há um ano e meio, e voltar para Brasília", declarou. Ao visitar a feira, a ministra tirou fotografias com muitos participantes e foi o centro das atenções durante cerca de uma hora e meia, tempo em que percorreu os estandes do evento.

Questionada sobre qual seriam suas ações em relação à regulamentação da internet caso fosse eleita, a provável candidata do PT à Presidente da República afirmou ser favorável a uma legislação que não coloque a internet sob censura ou a submeta a restrições excessivas, mas defendeu de que a rede seja um campo em que seja possível responsabilizar as pessoas por eventuais crimes.

Sobre eleições, Dilma fez uma ressalva: "Eu queria esclarecer uma coisa. Eu não posso me afirmar candidata porque não sou candidata de mim mesma. Só quando o Partido dos Trabalhadores se reunir no Congresso, a partir de fevereiro, indicada eu serei", afirmou a ministra. "Isso não é uma questão formal. É uma questão de respeito político pelo partido ao qual sou filiada."