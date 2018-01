Dilma sozinha não vence em 2010, diz Ciro Pré-candidato do PSB a presidente, o deputado Ciro Gomes disse que a ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff (PT), não tem força para vencer em 2010 se houver disputa plebiscitária com o PSDB. Ele atacou a aliança do PT com o PMDB e afirmou ter condições de ser eleito independentemente da candidatura da petista. "Dilma sozinha, especialmente com as contradições da aliança com o PMDB, não dá conta de vencer as eleições." Ontem, Ciro esteve no Maranhão, inaugurando sedes do partido em São Luís, Imperatriz e Santa Inês.