Dilma socorre PT em São José do Rio Preto

A campanha do candidato do PT à Prefeitura de São José do Rio Preto, João Paulo Rillo, ganhou um reforço de peso na manhã de ontem. A ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, pediu abertamente votos para o petista durante reunião com cerca de 60 empresários da região. Na cidade de 276.943 eleitores, Rillo disputa com Valdomiro Lopes (PSB), que tem como vice Gaber Lopes, do PSDB. O apelo em favor de Rillo ocorreu depois que a ministra apresentou um cenário otimista para o Brasil diante da crise econômica internacional. O encontro, num restaurante da cidade, reuniu a nata do empresariado local. Dilma levou uma mensagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de apoio à candidatura petista. O PT local esperava que o presidente fosse à cidade, mas Lula teria descartado a visita porque o partido do adversário faz parte de sua base de apoio em Brasília. No Estado, o PSB está com o governador José Serra, que já gravou mensagem de apoio a Valdomiro. Pesquisa do Ibope para o segundo turno mostrou Rillo com 47% das intenções de voto, contra 39% de Valdomiro. O candidato do PSB havia chegado na frente no primeiro turno. Na reta final, a campanha se acirrou. Assessores dos dois lados encaminharam à Justiça Eleitoral pedidos de investigação sobre compra de votos. Hoje, os dois concorrentes fazem o último debate na televisão. O coordenador da campanha de Valdomiro, José Luis Rey, disse que o candidato continuará apresentando propostas, sem partir para o ataque. "Essa foi a linha da campanha e não será mudada, pois nossa expectativa é positiva."