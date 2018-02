Dilma, sobre a Copa: demos uma goleada nos pessimistas A presidente Dilma Rousseff, candidata à reeleição pelo PT, destacou nesta segunda-feira, 30, o sucesso da Copa do Mundo realizada no Brasil e voltou a criticar os chamados pessimistas que previam problemas no País antes do evento. Durante inauguração de um hospital em Saquarema (RJ), Dilma afirmou que "de fato estamos fazendo a Copa das Copas" e ainda que "estamos dando uma goleada nos pessimistas".