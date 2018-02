Dilma: só não atrasa obra quem não faz

Segundo Dilma, a primeira dificuldade para executar a transposição do São Francisco, foi o PT ter assumido o governo federal em 2003, com Luiz Inácio Lula da Silva, sem que o governo anterior tivesse deixado pronto um projeto para a obra. Outra dificuldade, segundo ela, foi o diálogo com as pessoas que eram contrárias à obra. "Quero que se lembrem que uma parte do nosso esforço foi convencer muita gente que ninguém estava acabando com o Rio São Francisco", disse Dilma. Segundo ela, os prazos originais não puderam ser cumpridos porque o governo se dispôs a dialogar com os opositores do projeto. "Vocês se lembram que houve gente fazendo greve de fome", afirmou.

Segundo o Ministério da Integração, o orçamento atualizado da obra é de R$ 8,2 bilhões.

Nesta quinta, Dilma esteve em Floresta para acompanhar o rompimento de uma ensacadeira da obra, o que permite aumentar o volume de água que já está em um dos canais da obra. Antes de ir a Floresta, ela esteve em Cabrobó, também para visitar as obras da transposição. Nos dois compromissos, Dilma esteve acompanhada do ex-presidente Lula. Em Floresta, ela almoçou com operários e gravou um vídeo para o programa eleitoral. Depois, concedeu uma entrevista coletiva por 28 minutos.