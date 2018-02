Dilma, Serra e Marina se encontram em sabatina no DF

O tucano e a petista também devem comparar as gestões dos presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Fernando Henrique Cardoso no setor. Serra já disse que o regime para a indústria automotiva adotado na gestão tucana foi a "principal medida de política industrial nos últimos 25 anos". Já Dilma deve dizer que a política industrial só foi levada à sério no governo Lula e, no bolso, deve carregar os números do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) para o setor.

Marina, em contrapartida, deve vender a principal proposta de um eventual governo dela na área econômica: a economia sustentável, que nas palavras dela significa "gerar emprego sem destruir a floresta". Esta será a terceira sabatina que os três pré-candidatos participam juntos este mês.

Mais uma vez, para driblar a lei eleitoral, o formato do debate não permite que um inquira o outro. Um por vez (a ordem será definida por sorteio) será questionado por um grupo de empresários convidados pela CNI. Os temas abordarão 12 questões consideradas prioritárias pela confederação, como tributação e gastos públicos, relações do trabalho, educação e meio ambiente.

Os 12 temas fazem parte do documento A Indústria e o Brasil - Uma agenda para Crescer Mais e Melhor, entregue aos presidenciáveis na quinta-feira. A principal meta proposta pela CNI no documento é que o Brasil dobre a renda per capita em 15 anos, mantendo, para isso, os índices de crescimento a 5,5% ao ano. Segundo o texto, se o País mantiver os índices de crescimento atual, só será possível dobrar a renda per capita em 21 anos.