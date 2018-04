Dilma será informada na segunda-feira, diz Pertence

Segundo ele, já chegou à Comissão um ofício da ministra-chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffman, solicitando esclarecimento sobre o processo. Por unanimidade, os conselheiros recomendaram a demissão de Lupi, cuja pasta tem sido alvo de uma série de denúncias. Durante discurso de encerramento do seminário, Pertence disse que a realização de debates como esse vem "marcando desde o início da fundação dessa comissão de mentirinha, como já dizem uns, (para se referir à) da Comissão de Ética da Presidência da República".

Depois, ao ser questionado por jornalistas sobre o comentário, disse que quis fazer uma referência ao "caríssimo amigo senador Pedro Simon (PMDB-RS)", que afirmou, no dia 21 de novembro, que a Comissão é de "mentirinha, foi feita para não valer". "É apenas uma brincadeira com meu amigo Pedro Simon", explicou Pertence. O presidente da Comissão de Ética Pública afirmou ter votado "absolutamente convencido" no processo de Lupi, "mas é claro que um pedido de reconsideração (do ministro Carlos Lupi) é para ser examinado e estudado".

Pertence não quis comentar o tom do relatório da conselheira Marília Muricy. Para a relatora, a "enxurrada de denúncias" no Ministério do Trabalho abala a "administração pública federal como um todo". "É de concluir-se que a conduta do sr. Carlos Lupi, seja por suas inquestionáveis e graves falhas como gestor, seja pela irresponsabilidade de seus pronunciamentos públicos, não se coaduna com os preceitos éticos estabelecidos pela alta administração federal", afirma o relatório.