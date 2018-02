Dilma será a esperança que vencerá o ódio, diz Pimentel O candidato do PT ao governo de Minas Gerais e ex-ministro do Desenvolvimento, Comércio e Indústria (Mdic), Fernando Pimentel, em seu discurso no ato político que reuniu lideranças do PT, PMDB, PROS, PRB e PCdoB no plenário da Assembleia Legislativa, afirmou que Lula representou a esperança que venceu o medo e Dilma será a esperança que vencerá o ódio.