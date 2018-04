Dilma se reúne com socialites em São Paulo A candidata do PT à Presidência da República, Dilma Rousseff, está reunida na casa do empresário Abílio Diniz, nos Jardins, região nobre de São Paulo, com cerca de 50 mulheres da alta sociedade paulistana desde as 16 horas. De acordo com a assessoria de imprensa de Dilma, a ideia do encontro partiu de Abílio e de sua mulher Geyze. A pedido do casal, o compromisso não foi incluído na agenda oficial da candidata.