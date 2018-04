Dilma se reúne com presidente hondurenho na Argentina O presidente de Honduras, Porfírio Lobo, afirmou hoje que seu governo está interessado nos programas sociais e de segurança do Brasil, com o objetivo de implantá-los em seu país. Antes de entrar para a reunião com a presidente brasileira, Dilma Rousseff, hoje, em Buenos Aires, Lobo afirmou que espera "poder fortalecer a relação entre os dois países", estremecida pelo golpe de Estado que destituiu o ex-presidente Manuel Zelaya, em 2009. "Temos uma relação histórica. O Brasil vai sediar a Copa do Mundo e eu sou um fã do Brasil", disse ele. O presidente falou dos investimentos de empresas brasileiras em Honduras, especialmente em hidrelétricas.