Dilma se reúne com personalidades da internet A presidente Dilma Rousseff reuniu-se nesta quarta-feira por cerca de 30 minutos, em audiências privadas, com três dos nomes mais significativos da internet. Após participar da abertura do Net Mundial, evento sobre o futuro da governança da internet realizado na capital paulista, Dilma recebeu primeiramente, no hotel Grand Hyatt, onde acontece o evento, Tim Berners Lee, considerado "o pai da internet".