Dilma se reúne com ministros e 'tese' do Ministério da Cidadania ganha força

Brasília - A presidente Dilma Rousseff se reuniu na manhã desta quinta-feira, 24, com os ministros que cuidam das pastas de cunho social do governo. A ideia é criar um novo ministério - o da Cidadania -, que reúna as secretarias de Direitos Humanos, Políticas para as Mulheres e Promoção da Igualdade Racial. O nome mais cotado para assumir o novo ministério é Miguel Rossetto, que hoje comanda a Secretaria-Geral da Presidência da República.

Além de Rossetto, estiveram no Palácio da Alvorada com Dilma os ministros Pepe Vargas (Direitos Humanos), Eleonora Menicucci (Políticas para as Mulheres) e Nilma Lino Gomes (Igualdade Racial).

Inicialmente, Dilma tinha pensado em manter essas pastas, para afagar o PT e evitar desgastes com os movimentos sociais. Nos últimos dias, porém, ganhou força a tese do Ministério da Cidadania.

Ao entregar a pasta a Rossetto, Dilma também mantém no governo um dos seus principais aliados, já que a Secretaria-Geral deve ficar com Ricardo Berzoini, hoje nas Comunicações.