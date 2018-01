Dilma se reúne com Lula para tratar de reforma ministerial e campanha

Brasília - Em reunião com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Palácio da Alvorada, na tarde desta segunda-feira, 20, a presidente Dilma Rousseff desenha a reforma ministerial e, paralelamente, trata da estratégia de campanha nos Estados. O ministro da Educação, Aloizio Mercadante, que já foi convidado por Dilma para assumir a Casa Civil no lugar de Gleisi Hoffmann, participa do encontro. A ideia é que ele colabore com a campanha à reeleição.

Também participam da reunião no Alvorada Franklin Martins, ex-ministro da Comunicação Social de Lula, que também integrará a coordenação da campanha de Dilma; e Giles Azevedo, chefe de gabinete de Dilma.

Está marcado para às 17h30, também no Palácio do Planalto, um encontro com o ministro da Pesca e Aquicultura, Marcelo Crivella, do PRB. A conversa é mais uma pedra no xadrez da reforma ministerial anunciada para fevereiro.

O PRB tem a pasta da Pesca e Crivella é candidato ao governo do Rio, onde a base eleitoral está disputando o cargo ainda com o PT do senador Lindbergh Farias, Anthony Garotinho, do PDT e Luiz Fernando Pezão, do PMDB.

Dilma já conversou também com o PSD de Kassab e teve duas conversas como PMDB. A presidente deverá fechar a reforma ministerial apenas quando voltar de sua viagem a Davos, na Suíça, e Cuba. Ela embarca quarta-feira (22) e deve voltar ao País entre os dias 29 e 30, caso não participe da reunião de Cúpula de Chefes de Estado do Mercosul e Estados Associados, prevista para ocorrer no dia 31 em Caracas, Venezuela.