Dilma se reúne com Lula na sede do BB em SP, onde também está Mantega

SÃO PAULO - A presidente Dilma Rousseff chegou por volta das 14h30 desta sexta-feira, 13, em São Paulo e está no escritório da Presidência da República, no prédio do Banco do Brasil. Segundo fontes, ela está reunida neste momento com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

No mesmo local, também encontra-se o ministro da Fazenda, Guido Mantega, mas a assessoria da Presidência não confirma que Dilma, Lula e Mantega estejam reunidos.

Pela agenda divulgada pela Presidência da República, Dilma teria compromissos particulares em São Paulo. Também conforme agenda, Dilma viaja às 18h para Cartagena de Índias, na Colômbia, onde participa da reunião da Cúpula das Américas, entre os dias 14 e 15 de abril.