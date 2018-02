Dilma se reúne com Lula e ministros no Alvorada

BRASÍLIA - A presidente Dilma Rousseff se reuniu com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e com os ministros da Casa Civil, Jaques Wagner, da Secretaria de Governo, Ricardo Berzoini e o assessor especial da Presidência Giles Azevedo no Palácio da Alvorada. O encontro começou pouco antes das 9 horas desta sexta-feira, 6.

Lula está em Brasília desde ontem, quando participou de evento sobre segurança alimentar. Na ocasião, o ex-presidente admitiu que poderá ser candidato à sucessão da presidente Dilma Rousseff em 2018. Em sua fala, Lula lembrou que ainda faltam três anos para as eleições, mas frisou: "Uma coisa vou dizer para vocês: nem que eu tiver apenas um minuto de vida em 2018, se tiver concorrendo contra nós um projeto conservador que tenha como objetivo acabar com as coisas que nós fizemos nesse País, pode estar certo que vou estar na campanha, ou como cabo eleitoral ou como candidato."

Ultimamente, Lula tem visitado Brasília com maior frequência para ajudar na articulação política do governo com o Congresso Nacional.