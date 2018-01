Dilma se reúne com Lula e Mercadante em hotel de SP A presidente Dilma Rousseff se encontrou no início da tarde desta quinta-feira, 22, com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em um hotel na capital paulista. Ela estava acompanhada do ministro da Educação, Aloizio Mercadante, e de assessores. Após chegar a São Paulo, Dilma e Mercadante foram ao hotel, às 11h30, de carro e saíram de lá por volta das 14 horas rumo a cerimônia de celebração de 1 milhão de contratos do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), onde chegaram acompanhados do vice-presidente Michel Temer.