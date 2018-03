Dilma se reúne com Lula antes de seminário na Bahia

A presidente Dilma Rousseff chegou na tarde desta quarta-feira, 24, ao Bahia Othon Palace, em Salvador, onde participará do seminário "O decênio que mudou o Brasil", promovido pelo PT. Antes do seminário, Dilma se reúne com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que está hospedado no hotel desde a terça-feira, 23.

Os hóspedes foram surpreendidos com a chegada de Dilma no saguão de entrada e tiraram fotos. A presidente foi abordada por um artista plástico local, que comentou que gostaria de lhe entregar um quadro.

Nesta terça, ao participar de palestra em Brasília, Lula disse que vai lutar com "unhas afiadas" para defender Dilma de ataques de adversários. "Tenho a convicção de que ela (Dilma) está no caminho certo, a despeito das dificuldades que enfrenta", afirmou Lula na ocasião.