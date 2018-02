Dilma se reúne com governadores e ministro dos Transportes

A ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, receberá às 10h30, no Palácio do Planalto, o ministro dos Transportes, Alfredo Nascimento e os governadores do Paraná, Roberto Requião, do Mato Grosso, Blairo Maggi e de Santa Catarina, Luiz Henrique. Na pauta a ferrovia Ferroeste, que consta na lista de projetos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Na quinta, a pasta do Planejamento divulgou que o ministério dos Transportes foi o principal executor do PAC no ano passado. Dos R$ 4,5 bilhões em despesas concluídas e pagas por todos os ministérios, mais da metade - ou R$ 2,8 bilhões - é de responsabilidade do Ministério dos Transportes. O valor, porém, é baixo se comparado ao total reservado no Orçamento de 2007 para obras em transportes: R$ 8,1 bilhões. Na prática, o ministério conseguiu utilizar 34,5% do que poderia, incluindo projetos constantes do Orçamento de 2007 e o pagamento de despesas contratadas nos anos anteriores. A maior parte das verbas, R$ 7,6 bilhões, não foi gasta, mas já está reservada (empenhada) para pagar serviços e mercadorias cuja compra já foi contratada. O balanço do PAC na área de rodovias mostra que, no ano passado, foram concluídas duas obras: a duplicação da BR 060 entre Brasília e Anápolis (GO) e a duplicação da BR 050 entre Uberaba (MG) e Uberlândia (MG). Além disso, foram restaurados 6.609 quilômetros de estradas federais em todo o País e instalada sinalização em mais 9.000 quilômetros. Os dados do Ministério do Planejamento mostram que os ministérios da Defesa e do Meio Ambiente foram os mais ágeis em utilizar a parcela dos recursos do PAC a eles reservada. Ambos gastaram 100% das verbas. Texto atualizado às 10h50