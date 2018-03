Dilma se opõe a Serra e defende um professor por sala A candidata do PT à Presidência da República, Dilma Rousseff, afirmou que, em vez de dois professores em uma sala de aula, conforme propõe seu concorrente José Serra (PSDB), ela prefere classes com um professor bem pago e aparelhado. Sua afirmação foi feita durante discurso nesta quinta-feira, em Bauru, no interior de São Paulo.