Dilma se encontrou com Lula em São Paulo no domingo

Pouco mais de duas semanas depois de terem se despedido na rampa do Palácio do Planalto, a presidente Dilma Rousseff encontrou-se com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em São Paulo, no final da tarde de domingo. O encontro durou cerca de duas horas.

Na pauta, trataram de inúmeros assuntos. "Foi uma troca de ideias", conforme confidenciou um interlocutor do ex-presidente ao Estado.Conversaram desde a tragédia que assolou a região serrana do Rio de Janeiro, como as primeiras dificuldades com os partidos aliados que estão ávidos por cargos, até cortes orçamentários que estão sendo necessários.

Dilma voltava de Porto Alegre, onde passou o fim de semana descansando em companhia dos familiares e combinou de se encontrar com Lula, que estava encerrando suas férias de duas semanas no Guarujá.

A presidente já havia manifestado o desejo de se encontrar com Lula para conversar com ele sobre o exercício da Presidência. Mas os interlocutores preferem dizer que foi apenas uma visita de cortesia, já que os dois se tornaram grandes amigos.