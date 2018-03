Dilma se emociona no lançamento do Plano Nacional dos Direitos dos Deficientes

A presidente Dilma Rousseff se emocionou nesta quinta-feira, 17, ao lançar, no Palácio do Planalto, o Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. "Este é um momento em que vale a pena ser presidente", disse Dilma, se mostrando bastante emocionada, sob aplausos dos presentes. Logo em seguida, Dilma foi interrompida por uma mãe que pedia mais atenção aos autistas. "Sou mãe de um autista e peço ao governo pelo amor de Deus que dê mais atenção aos autistas", disse a mulher. A presidente, porém, não respondeu, e continuou seu discurso.

O plano nacional pretende promover a inclusão social e a autonomia da pessoa portadora de deficiência, ao eliminar barreiras e permitir o acesso a bens e serviços disponíveis a toda a população. Com metas a serem cumpridas até 2014, o plano conta com previsão orçamentária de R$ 7,6 bilhões e as ações serão executadas em conjunto por 15 órgãos do governo federal, sob a coordenação da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República.

Assista ao vídeo: