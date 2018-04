Dilma se desequilibra ao ir acompanhar troca de guarda A presidente Dilma Rousseff se desequilibrou ao descer a rampa interna do Palácio do Planalto, que liga o terceiro ao segundo andar, e precisou ser amparada pelos ministros do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), general José Elito Siqueira, e da Defesa, Celso Amorim. Ela estava acompanhada dos dois quando ia acompanhar a cerimônia de troca de guarda no Palácio do Planalto, no início da tarde de hoje.