Dilma se compromete a transformar o Pronatec em programa de Estado

São Paulo e Rio - Durante cerimônia de formatura do Pronatec em São Gonçalo (RJ), a presidente Dilma Rousseff voltou a destacar a importância de tornar o programa uma política permanente. "Assumo o compromisso de transformar o Pronatec em um programa de Estado", disse.

Ao discursar, Dilma assumiu o papel de mestre de cerimônias, para tentar cativar os cerca de mil estudantes presentes. Citou o nome de cada escola que tinha formandos e de cada município representado na solenidade de conclusão de cursos técnicos e de capacitação profissional.

Sem esquecer o discurso político, a presidente e candidata à reeleição destacou que, "no passado", era vedado ao governo federal investir em escolas técnicas. E que no seu governo, afirmou, foi tomada a decisão de investir em ensino profissionalizante. "Nenhum país, em nenhum lugar do mundo, virou desenvolvido sem ter educação técnica de qualidade", disse Dilma, que reiterou que um país com trabalhadores bem formados aumenta sua produtividade.

Dilma repetiu que há um "arco de forças" para possibilitar a formatura do Pronatec: a determinação dos alunos, o apoio da família e a parceria do governo federal com instituições e governos estaduais e municipais. Ela afirmou ainda que não só trabalhadores se beneficiam dos cursos do Pronatec, mas também pequenos e micro empreendedores.

A presidente destacou que já foram realizadas 6,3 milhões de matrículas, da meta inicial de 8 milhões. "Como é usual, disseram para nós: isso não vai dar certo", disse Dilma, que completou: "Não existe hipótese de temer o erro e de que não vai dar certo. Só erra quem trabalha e quem tenta. Por isso resolvemos correr todos os riscos para lutar pelos 8 milhões de matrícula".

Vaias. Inicialmente vaiado por parte alunos que recebiam diplomas de cursos técnicos, o governador do Rio, Luiz Fernando Pezão (PMDB), fez um discurso de agradecimento à presidente Dilma Rousseff (PT) pelas parcerias do governo federal com o Estado fluminense e acabou aplaudido pela plateia.

Ao lado da presidente, Pezão afirmou que "se não fosse a senhora, o governo da senhora, não colheríamos os frutos que estamos colhendo. Agradecemos muito à senhora por sempre nos tratar com esse carinho, essa dedicação". O governador fez um discurso rápido para os alunos, que, em grande parte, já tinham vaiado o prefeito de São Gonçalo, Neílton Mulim (PR).