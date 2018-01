Dilma saúda produtor rural em evento do MST

Antes mesmo de cumprimentar os integrantes do MST, Dilma saudou a presença "do grande produtor rural" senador Blairo Maggi (PR-MT), que compõe a bancada ruralista no Congresso Nacional. Outra gafe aconteceu com o governador da oposição Beto Richa (PSDB), que foi vaiado ao ser chamado ao palco. Dilma desaprovou balançando a cabeça negativamente e o ministro Gilberto Carvalho fez sinal com as mãos para que a plateia se acalmasse. Depois, em discurso, o líder do MST Roberto Baggio, sem mencionar o governador, pediu respeito a todos os presentes, que estavam como convidados do MST e da presidente Dilma. O recado foi assimilado e, depois de seu breve discurso, Richa foi aplaudido.

Dilma anunciou o lançamento de editais para que pequenos produtores rurais enviem seus projetos e possam acessar, em cinco anos, R$ 300 milhões disponíveis para investimentos e mais R$ 300 milhões em crédito para que os produtos produzidos nas terras de reforma agrária possam ser processados, com verbas do BNDES, Banco do Brasil, Conab e outros parceiros.

Em uma espécie de resumo sobre o desempenho de seu governo, ela dedicou a maior parte de seu discurso de 30 minutos para destacar os benefícios dos projetos sociais criados ou continuados por seu governo como o Bolsa Família, o Brasil Carinhoso, o Luz para Todos, o Pronatec, o Programa de Aquisição de Alimentos. Ainda relembrou aos presentes a queda dos níveis de desemprego no País, citou os investimentos federais em estradas vicinais e provocou os prefeitos para que utilizem os projetos federais de assistência à creche.

Como de praxe desde sua campanha presidencial, ela destacou a atuação das mulheres, desta vez, à frente das cooperativas agropecuárias, arrancando aplausos das presentes. Agradeceu ainda o carinho das crianças do MST que subiram ao palco para entregar a ela uma cesta de alimentos produzidos no assentamento Dorcelina Folador.