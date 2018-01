Dilma sanciona Orçamento da União para 2014

Para a despesa de 2014, a norma fixou que o Orçamento Fiscal ficará com R$ 1,015 trilhão do recurso e a Seguridade Social com R$ 712,911 bilhões. O valor destinado ao refinanciamento da dívida pública federal - R$ 654,746 bilhões - virá do Orçamento Fiscal no valor de R$ 654,529 bilhões e do Orçamento da Seguridade Social em R$ 217,708 milhões.

A Lei do Orçamento de 2014 está publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira, 21. O documento informa, no entanto, que ainda haverá um suplemento do DOU trazendo a lei e seus anexos.