Dilma sanciona criação de sistema de assistência social

"A nova lei do Suas chega num momento propício. Esse sistema será determinante para conseguirmos vencer o desafio de erradicar a pobreza extrema", afirmou Dilma. "A assistência social é um instrumento extraordinário para superarmos o problema da miséria."

No discurso, Dilma reafirmou a disposição de seu governo em garantir proteção institucional às camadas mais humildes da população. "A assistência social é um dever do Estado. O Brasil conta, a partir de agora, com uma legislação à altura dos projetos de erradicação da pobreza", disse. "Temos consciência de que seremos capazes de resolver, sim, o problema da pobreza e reduzir as desigualdades sociais."

Dilma não quis falar com a imprensa, à saída da cerimônia, sobre a situação do ministro dos Transportes, Alfredo Nascimento. Todos os ministros que têm gabinete no Planalto saíram do Salão Nobre, onde foi realizada a cerimônia, cercados por seguranças, a fim de impedir que fossem abordados pela imprensa.