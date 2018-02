Dilma sanciona criação de seu 39º ministério Um dia após afetar os mercados com uma controversa fala sobre inflação, a presidente Dilma Rousseff sancionou a criação do 39º ministério do seu governo, o da Micro e Pequena Empresa. A sanção deve ser publicada na edição de segunda-feira (1º) do Diário Oficial da União, informou a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.