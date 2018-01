Dilma sanciona com vetos lei da minirreforma eleitoral A presidente Dilma Rousseff sancionou com vetos a Lei 12.891, que traz a minirreforma eleitoral aprovada pelo Congresso no mês passado. A norma mantém a proibição a concessionárias e permissionárias de serviços públicos de realizar doações eleitorais, como é o caso de empresas de telefonia, coleta de lixo e distribuidoras de energia.