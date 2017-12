Dilma sai em defesa do filho de Lula em entrevista A chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, saiu em defesa de Fábio Luiz Lula da Silva, filho do presidente Lula, nesta terça-feira. A ministra comentou a matéria publicada pelo jornal Folha de S.Paulo, que mostra que a Gamecorp - empresa da qual Fábio é sócio - estaria compartilhando com o Grupo Bandeirantes de Comunicação o faturamento líquido obtido com verbas do governo federal em anúncios veiculados pela Play TV (ex-Rede 21). De acordo com Dilma, a suposta denúncia não aborda um fato novo. "Esta relação entre a Gamecorp e uma televisão não é algo inusitado no Brasil, faz parte de contratos comerciais pelos quais uma empresa, pessoa física ou igreja compra o espaço para veicular seus programas", avaliou, em entrevista à rádio Jovem Pan. "Não é possível considerar estranho algo que tem uma certa regularidade nas práticas das televisões brasileiras. Trata-se de um processo perfeitamente legal". Segundo o jornal, entre os maiores anunciantes da Play TV estão a Secretaria de Administração da Presidência da República, o Ministério da Saúde, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, entre outros.