Dilma sai em defesa de deputada e diz que política fica menor quando é praticada 'no machismo'

Brasília - A presidente Dilma Rousseff saiu em defesa da líder do PC do B, Jandira Feghali (PC do B-RJ) em sua conta pessoal no microblog Twitter, depois de a deputada se sentir agredida no plenário da Câmara em confusão com o deputado Roberto Freire (PPS-SP).

"A política fica menor - com p minúsculo - quando é praticada com base no sexismo e no machismo", escreveu Dilma no Twitter. "Minha solidariedade à deputada Jandira Feghali, ameaçada no plenário da Câmara, na noite de quarta-feira, por expor suas ideias."

Jandira teve o braço segurado pelo deputado Roberto Freire (PPS-SP). Em meio à confusão e ao bate-boca entre deputados durante a votação da medida provisória 665, que altera regras de concessão de seguro-desemprego e de abono salarial, o deputado Alberto Fraga (DEM-DF) disse que "mulher que participa da política e bate como homem tem que apanhar como homem".

"Jandira Feghali, você só engrandece a luta das mulheres na política brasileira", disse Dilma no Twitter. "Avante, com força e fé", prosseguiu a presidente, que colocou a hashtag #JandiraMeRepresenta para encerrar a declaração.