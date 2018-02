Dilma Rousseff visita obras no interior de São Paulo

A ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, tem compromissos no interior de São Paulo no fim da manhã desta segunda-feira. À noite, comparece a uma cerimônia na capital paulista à qual estará presente o presidente Luiz Inácio Lula da Silva: a premiação da revista 'Carta Capital' às "Empresas mais admiradas no Brasil".

Às 11 horas, Dilma visita, em Araraquara, o Estádio Dr. Adhemar Barros, na Arena da Fonte Luminosa. Às 13 horas, a ministra almoça com prefeitos da Região de São Carlos. Depois, na mesma cidade, visita o Hospital-Escola Municipal Professor Dr. Horário Carlos Panepucci.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A festa de premiação das empresas, à noite, começa às 19h30, no Espaço Rosa Rosarum, em Pinheiros.