Dilma Rousseff visita obras em morros no Rio de Janeiro

A ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, visita na manhã desta sexta-feira obras em três morros do Rio de Janeiro, segundo agenda oficial divulgada pela assessoria de imprensa. A programação é que sejam visitados o Complexo do Alemão, Morro do Adeus e Morro da Baiana. Essas obras incluem o teleférico, uma unidade de Pronto Atendimento e conjuntos habitacionais.

Mais tarde, a ministra deve acompanhar, também no Rio, a transmissão da cerimônia do anúncio oficial da cidade-sede dos Jogos Olímpicos de 2016, na Avenida Atlântica, em Copacabana. No local, estão reunidas milhares de pessoas que assistirão à transmissão da cerimônia do anúncio, a ser feita às 13h30, após reunião do Comitê Olímpico Internacional, em Copenhague.