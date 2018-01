Dilma Rousseff terá férias de 20 dias Disciplinada e exigente, a ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, decidiu seguir as recomendações do presidente Lula: vai tirar férias de 21 de dezembro a 10 de janeiro de 2010 para descansar. Candidata do PT ao Palácio do Planalto, ela prevê campanha difícil e duelo muito duro com o governador de São Paulo, José Serra (PSDB), e resolveu "recarregar as energias" antes do confronto.