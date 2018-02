Dilma Rousseff reitera que não teve reunião com Lina Vieira

A ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, disse hoje em Araraquara (SP) que o processo relativo à suposta reunião que teria tido com a ex-secretária da Receita Federal Lina Vieira encerrou-se com o depoimento da mesma para a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, em agosto. Dilma evitou comentar as declarações de Lina de que comprovaria a agenda de reunião das duas.

"Eu repito e reitero o que já disse. Eu não tive reunião com a ex-secretária", disse Dilma. "Eu acredito que o processo tenha sido encerrado a partir do depoimento dela no Congresso, e não pretendo me estender em quaisquer outras considerações", completou a ministra, que esteve na vistoria das obras da Arena da Fonte. O estádio de futebol recebeu investimento de R$ 21 milhões do governo federal e será inaugurado na próximo quinta-feira, com o jogo entre Ferroviária e Ituano, pela Copa Paulista.

Durante a visita, Dilma foi ovacionada pelo público e tratada como candidata à sucessão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em frente ao estádio, havia uma faixa com os dizeres "Dilma Rousseff = Terceiro Mandato do Presidente Lula".

Após o discurso de Dilma, no qual a ministra defendeu a continuidade do governo Lula, um grupo de mulheres da cidade gritava o slogan informal da eventual campanha da ministra: "Brasil Urgente, Dilma presidente".

Dilma chutou uma bola no centro do campo, ao lado do ministro do Esporte, Orlando Silva, em ato de inauguração do estádio.