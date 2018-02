Dilma Rousseff quer novo parâmetro de fiscalização para obras

A ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, afirmou nesta quinta-feira que o governo não pretende flexibilizar as regras de fiscalização de obras públicas. Segundo ela, o que o governo defende é o aprimoramento dos parâmetros de fiscalização para que somente obras, onde realmente seja identificado algum tipo de irregularidade, sejam interrompidas.

Veja também:

Governo anuncia que investimentos do PAC somam R$ 338,4 bi

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Governo deverá lançar PAC das Olimpíadas e da Copa do Mundo

Planalto tenta neutralizar TCU por obras da Copa e pré-sal

'No controle do gasto público, é melhor pecar pelo excesso'

"Suspender uma obra por indício de irregularidade é uma coisa frágil. O que a gente deve encontrar é o caminho do meio", disse a ministra, ressaltando que o governo tem um trabalho de cooperação com o Tribunal de Contas da União (TCU), que é o responsável pela fiscalização das obras.

Há uma semana o TCU determinou a paralisação de 41 obras federais, das quais 13 do Programa de Aceleração de Crescimento (PAC). "Parar obra tem consequência, tem custo. Então, vamos devagar", alertou. Para Dilma, é preciso ter mais cautela na avaliação das obras do PAC.

Sem justificativa

Segundo ela, das obras do PAC paralisadas pelo TCU, oito não tem justificativa. Além disso, a decisão do Tribunal, segundo ela, não pode ser considerada um fiasco para a execução do PAC. As obras, disse, representam 0,09% do total de projetos. "Não estou querendo polemizar a função fiscalizadora do TCU. Só estou dizendo vamos devagar", disse. "Não se trata de flexibilizar auditorias. Não é alteração de prudência", disse durante entrevista coletiva.

Ela garantiu que o governo fará esforço para cumprir 100% das obras e lembrou que, quando o presidente tomou posse ainda no primeiro mandato estas obras não estavam nem no papel e "isso foi um grande esforço".