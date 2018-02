Dilma Rousseff discute em São Paulo propostas de Saúde para o governo

O presidente da Agência Nacional de Saúde (ANS), Maurício Ceschin, e o médico Drauzio Varella deixaram confirmaram a realização de um almoço na residência do cardiologista Roberto Kalil Filho, um dos médicos da presidente eleita, Dilma Rousseff com a presença de 28 médicos de São Paulo. O encontro foi na residência de Kalil, nos Jardins - zona sul de São Paulo.

Kalil é também um dos nomes cotados para o Ministério da Saúde. Segundo Ceschin e Varella, o encontro teve como objetivo discutir propostas para o governo na área da saúde. Dilma ainda está com o anfitrião e com o deputado federal Antonio Palocci (PT-SP), um dos coordenadores do governo de transição.

Dilma Rousseff esteve neste sábado no hospital Sírio Libanês, em São Paulo, onde foi submetida a exames de rotina. A assessoria de imprensa da unidade médica, que comunicou também que Dilma permaneceu no hospital por cerca de duas horas.

De acordo com o boletim médico divulgado há pouco, os exames mostraram resultados satisfatórios. Este é o primeiro check up realizado por Dilma após ela ser eleita presidente do Brasil.