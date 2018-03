Dilma Rousseff confirma saída do governo para este mês

A ministra chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, participou na noite deste sábado, 20, em Porto Alegre, da festa de aniversário do ex-ministro da Justiça Tarso Genro. Antes de fazer parte da cerimônia, ela informou a jornalistas que deve se licenciar no dia 31 de março e que participará discretamente de atos do governo até junho. "Não pretendemos fazer campanha utilizando essa possibilidade. Não achamos que essa seja a atividade determinante minha nesse período."

No entanto, Dilma admitiu que sentirá falta da rotina de inauguração de obras. "Sentirei uma certa saudade,porque tem coisa que vai ser inaugurado que passei barro por ela. É aquele negócio de ter orgulho do trabalho que faz ele virar parte de você."

A ministra voltou a comparar o governo Lula com o de Fernando Henrique Cardoso (PSDB). "Sem sombra de duvida o governo Lula está sendo melhor do que o governo Fernando Henrique em todos os aspectos. A economia cresceu e, sobretudo, demos um bem estar à população nos últimos anos que não temos noticia de algo similar. Tiramos milhões que viviam abaixo do nível da pobreza e elevamos 31 milhões de brasileiros à classe média."

Dilma também equiparou os valores das reservas em dólares dos dois governos - 243 bilhões de dólares no atual governo contra 14 bilhões herdada do FHC.

Além de lideranças petistas nacionais e congressistas, ministros estiveram presentes. Fernando Haddad (Educação), Guilherme Cassel (Desenvolvimento Agrário), Luiz Paulo Barreto (Justiça).