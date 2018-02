Dilma Rousseff acaba de chegar ao Palácio da Alvorada A presidente Dilma Rousseff acaba de pousar de helicóptero no Palácio da Alvorada. Ela tinha viajado ao Recife, onde participou do velório do ex-governador de Pernambuco e candidato à Presidência da República pelo PSB Eduardo Campos. Dilma chegou acompanhada apenas do pessoal mais próximo de sua equipe.